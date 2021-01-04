Украина Мужчина во время празднования Нового года четыре раза выстрелил в голову своей жене

2021-01-04 20:30 98

В Киеве во время новогоднего застолья мужчина четыре раза выстрелил из травматического пистолета в голову гражданской супруге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, обнародованному полицией в Facebook, к ним обратилась женщина. Она заявмоа, что в ее дверь стучит сосед и говорит об убийстве жены.

"Во время новогоднего застолья между гражданскими супругами возник конфликт. Во время ссоры выпивший выстрелил в голову 53-летней жене, которую медики с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что полиция задержала 51-летнего мужчину. Правоохранители изъяли из квартиры вещественные доказательства - предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями Форт 12Р, четыре стреляные гильзы. Все изъятое направили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство.

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