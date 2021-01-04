Украина В Украине во вторник стартует регистрация на пробное ВНО: что нужно знать

2021-01-04 22:00 49

Во вторник, 5 января, в Украине стартует регистрация на пробное тестирование Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

"С 5 января по 19 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО", - указано в сообщении.

В УЦОКО подчеркнули, что для регистрации нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, напечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, и через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Стоит отметить, что в этом году можно выбрать лишь один предмет для прохождения пробного ВНО. При этом дополнительно можно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, а затем внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Тестирования по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года.

"Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - подчеркнули в УЦОКО.

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