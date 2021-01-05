Украина Киевлян предупредили об изменениях работы метро: какие станции и когда будут закрыты

2021-01-05 18:00 105

Киевлян предупредили об изменениях в работе столичного метрополитена в Рождество

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Так, в четверг, 7 января, на Рождество, в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Сообщается, что часть центральных станций метро могут временно закрыть на вход.

В пресс-службе метрополитена отметили, что это необходимая мера для предотвращения столпотворения на центральных станциях.

Также отмечается, что на станции метро "Золотые ворота" могут частично закрыть вход для пассажиров, однако эскалаторы будут работать на подъем пассажиров. Это будет сделано для того, чтобы избежать давки на платформе и дать возможность всем желающим беспрепятственно попасть на Софийскую площадь.

Кроме того, в Рождество в столичном метрополитене может быть установлено ограничение на вход для предотвращения столпотворения в вестибюлях на следующих станциях:

"Перекресток";

"Контрактовая площадь";

"Почтовая площадь";

"Майдан Независимости".

На фоне этих "рождественских ограничений" киевлян и гостей города призывают заранее продумывать и планировать свои поездки.

Ранее сообщалось, что во время локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

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