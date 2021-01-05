Украина Прожиточный минимум в Украине: все подробности про изменения в 2021 году

2021-01-05 21:30 63

В Украине в 2021 году, как и в предыдущие годы, будет повышен уровень прожиточного минимума, от которого зависит большинство социальных выплат. Его повысят дважды - в середине лета и в декабре.

Экономисты рассказали, как изменится размер прожиточного минимума для различных категорий граждан.

С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн, эта цифра будет меняться дважды - с 1 июля и с 1 декабря.

Общий показатель прожиточного минимума:

на 1 января 2021 года составляет 2189 грн

с 1 июля - 2294 грн

с 1 декабря - 2393 грн.

Прожиточный минимум будет меняться для различных социальных и демографических групп населения.

Для детей до 6 лет:

на 1 января 2021 года составляет 1921 грн

с 1 июля - 2013 грн

с 1 декабря - 2100 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

на 1 января 2021 составляет 2395 грн

с 1 июля - 2510 грн

с 1 декабря - 2618 грн.

Для трудоспособных лиц:

на 1 января 2021 года составляет 2270 грн

с 1 июля - 2379 грн

с 1 декабря - 2481 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность:

на 1 января 2021 года составляет 1769 грн

с 1 июля - 1854 грн

с 1 декабря - 1934 грн.

Размер минимального декретного пособия для безработных:

на 1 января 2021 года - 2383 грн;

с 1 июля - 2635 грн;

с 1 декабря - 2749 грн.

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