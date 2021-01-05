Прожиточный минимум в Украине: все подробности про изменения в 2021 году

В Украине в 2021 году, как и в предыдущие годы, будет повышен уровень прожиточного минимума, от которого зависит большинство социальных выплат. Его повысят дважды - в середине лета и в декабре.
Экономисты рассказали, как изменится размер прожиточного минимума для различных категорий граждан.
С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн, эта цифра будет меняться дважды - с 1 июля и с 1 декабря.
Общий показатель прожиточного минимума:
Прожиточный минимум будет меняться для различных социальных и демографических групп населения.
Для детей до 6 лет:
Для детей от 6 до 18 лет:
Для трудоспособных лиц:
Для лиц, утративших трудоспособность:
Размер минимального декретного пособия для безработных:
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