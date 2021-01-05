Украина Прожиточный минимум в Украине: все подробности про изменения в 2021 году

2021-01-05 21:30 63

 

В Украине в 2021 году, как и в предыдущие годы, будет повышен уровень прожиточного минимума, от которого зависит большинство социальных выплат. Его повысят дважды - в середине лета и в декабре.

Экономисты рассказали, как изменится размер прожиточного минимума для различных категорий граждан.

С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн, эта цифра будет меняться дважды - с 1 июля и с 1 декабря.

Общий показатель прожиточного минимума:

  • на 1 января 2021 года составляет 2189 грн
  • с 1 июля - 2294 грн
  • с 1 декабря - 2393 грн.

Прожиточный минимум будет меняться для различных социальных и демографических групп населения.

Для детей до 6 лет:

 
  • на 1 января 2021 года составляет 1921 грн
  • с 1 июля - 2013 грн
  • с 1 декабря - 2100 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

  • на 1 января 2021 составляет 2395 грн
  • с 1 июля - 2510 грн
  • с 1 декабря - 2618 грн.

Для трудоспособных лиц:

  • на 1 января 2021 года составляет 2270 грн
  • с 1 июля - 2379 грн
  • с 1 декабря - 2481 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность:

  • на 1 января 2021 года составляет 1769 грн
  • с 1 июля - 1854 грн
  • с 1 декабря - 1934 грн.

Размер минимального декретного пособия для безработных:

  • на 1 января 2021 года - 2383 грн;
  • с 1 июля - 2635 грн;
  • с 1 декабря - 2749 грн.

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Украина

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