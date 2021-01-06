Украина В Украине ударят морозы до -11, начнет засыпать снегом: синоптики назвали "переломную" дату

2021-01-06 18:00 63

 

Синоптики прогнозируют, что период аномального тепла на следующей неделе изменится настоящей зимней погодой - в Украине ударят морозы и засыплет снегом.

Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков портала GISMETEO.

Так, значительное похолодание начнется с пятницы, 8 января. Ожидается снижение температуры до 3 градусов мороза, а дожди, которые сейчас идут на большей части Украины, перейдут в снег.

Морозы ударят в ночь на субботу, 9 января, и продержаться как минимум до 1 февраля. Самых сильных морозов следует ожидать с 15 по 20 января. Весь период похолодания в Украине будет идти снег, местами снег будет переходить в мокрый снег и дождь.

Столбики термометров в Харькове опустятся до -13 ночью и до -9 днем. В Днепре ожидаются морозы до -10 ночью и -5 днем. В Киеве 17-18 января ночью ожидается 11 градусов мороза, а днем - 7-8 градусов с отметкой "минус".

Самые сильные снегопады в Украине ожидаются 14-17 января.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

В Офисе президента сделали заявление о жестком карантине в Украине

2021-01-06 16:30 140

Не жить в кредит не получилось - госдолг Украины вырос на 116,4 миллиардов

2021-01-06 14:12 154

КАРТА Прогноз погоды на Рождественский Сочельник: сегодня будет пасмурно и дождливо

2021-01-06 12:43 126

Перед Новым годом украинцы купили рекордное число новых автомобилей

2021-01-06 08:39 217

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине ударят морозы до -11, начнет засыпать снегом: синоптики назвали "переломную" дату

2021-01-06 18:00 63

Рождество 2021: когда начинать колядовать и что нужно знать

2021-01-06 17:30 56

Новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше: "Размер абонплаты зависит..."

2021-01-06 17:00 84

КАРТА Прогноз погоды на Рождественский Сочельник: сегодня будет пасмурно и дождливо

2021-01-06 12:43 126
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине ударят морозы до -11, начнет засыпать снегом: синоптики назвали "переломную" дату 2021-01-06 18:00 63
Рождество 2021: когда начинать колядовать и что нужно знать 2021-01-06 17:30 56
Новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше: "Размер абонплаты зависит..." 2021-01-06 17:00 84
КАРТА Прогноз погоды на Рождественский Сочельник: сегодня будет пасмурно и дождливо 2021-01-06 12:43 126