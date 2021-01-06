Украина Рождество 2021: когда начинать колядовать и что нужно знать

2021-01-06 17:30 56

 

Уже на Сочельник, на 6 января, в Украине должны зазвучать колядки. Этими песнями накануне Рождества и в сам праздник прославляют рождение Иисуса Христа, а также желают друг другу достатка и добра.

Журналисты рассказывают о традициях данного обряда.

Считается, что в рождественскую ночь не принято спать и начинать петь колядки. Колядки могут петь как взрослые, так и дети.

Традиционно собирается вертеп из нескольких участников, во главе которого находится человек со звездой на шесте - символом Вифлеемской звезды, указавшей волхвам путь к новорожденному Иисусу Христу.

Колядующие идут по домам и квартирам, где их обдаривают деньгами, конфетами, печеньем или орехами.

В некоторых регионах колядовать начинают уже в Сочельник 6 января.

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