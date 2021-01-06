Украина Спасатели предупредили о гололедице в Украине после Рождества

2021-01-06 18:30 91

Спасатели предупреждают, что погода в Украине испортится 7 и 8 января. На Рождество в большинстве областей пройдут дожди, местами со снегом. К 8 января ожидается гололедица.

Об этом пресс-центр ГСЧС сообщил в Telegram-канале утром в среду, 6 января.

По данным спасателей, дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в ночь на 7 января в юго-западной части Украины, а также днем в большинстве областей страны. В южных и центральных регионах местами ожидаются значительные осадки днем 7 января.

В пятницу, 8 января, в северных, восточных, ночью и центральных областях пройдут мокрый снег и дождь. Возможны гололедица, налипание мокрого снега. На остальной территории по прогнозу без осадков.

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