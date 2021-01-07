Украина В Украине планируют масштабный ремонт дорог: какие трассы могут стать платными

2021-01-07 18:00 161

В 2020 году в Украине было отремонтировано 3926,3 км дорог на общую сумму 81 млрд грн. В 2021 году планируют привести в порядок 6,8 тысячи км автодорог.

Об этом пишет УНИАН.

Запланировано также строительство самой длинной автотрассы в стране, которая свяжет запад и восток Украины. Эта дорога пройдет из города Стрый во Львовской области до Покровска в Донецкой области.

"Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30 Стрый - Изварино. Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - рассказал о проекте президент Владимир Зеленский.

Также в 2021 году начнут строить большую Киевскую обходную дорогу. Ожидается, что проект, который предполагает строительство нового моста через Днепр, будет завершен до 2025 года, а ориентировочная стоимость реализации составит 85 миллиардов гривень.

Кроме этого, в 2021 году "Укравтодор" планирует отремонтировать 150 мостов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Помимо заявленного на 2021 год открытия моста в Запорожье, другим стратегическим проектом обещает стать еще один мост через Днепр – в городе Кременчуг (Полтавская область). По плану, его строительство займет три года.

Еще одним важным событием 2021 года должен стать запуск в Украине первых экспериментальных проектов концессии автомобильных дорог. Речь идет о шести дорогах общей протяженностью 1,5 тысячи километров. Для пилотных проектов выбрали автодороги: Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь – Полтава, Херсон – Николаев, Киев - Житомир – Ривне, Ягодин - Ковель - Луцк и Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Однако планы сдачи дорог в концессию вызывают вопросы о введении платы за проезд. Тем более, что Кабинет министров в декабре утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильным дорогам общего значения, построенным на условиях концессии.

Хотя в "Укравтодоре" утверждают, что дороги, построенные в рамках программы "Большая стройка", всегда будут бесплатными, сложно представить, чтобы концессионер смог вернуть свои инвестиции иным путем, кроме как введением платы за проезд.

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