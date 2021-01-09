Украина День Святого Стефана: что нельзя делать 9 января

2021-01-09 12:30 126

 

В субботу, 9 января, православные христиане в Украине почитают память Святого Великомученика Стефана - архидиакона, который принял смерть во имя веры в Иисуса Христа.

Главные традиции Степанового дня.

Святой Стефан был одним из первых мучеников христианской церкви. Его оговорили перед судом лицемерные свидетели, после чего вывели за город и забросали камнями. Мученическую смерть святой принял в 34 или 35 году после рождения Христа.

Традиции и обряды

В Степанов день Степана девушки гадают на скорое замужество с помощью семян. Их рассыпают на столе и попарно пересчитывают: четное количество указывает на то, что в этом году удастся найти себе пару, нечетное - увы, нет.

Кроме того, 9 января было заведено чествовать пастухов, с которыми заключали договора о найме на следующий сезон выпаса, отправлялись к ним в гости с угощениями. Считалось, что некоторые из пастухов обладает колдовским даром, поэтому с ними пытались подружиться.

Запреты на Степанов день

По традиции, считается, что в этот день нельзя:

- отказывать нуждающимся;

- брать в долг;

- работать;

- злоупотреблять алкоголем;

- переедать;

- плохо думать о родных и близких.

Приметы 9 января

Если на деревьях видно иней - ждите обильного урожая хлебных культур.

Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

Если вороны гнездятся на снегу - ждите быстрого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться долго.

Если на улице не заметно мелких птиц, следовательно скоро начнутся снегопады.

Если ночью месяц красный - утром будет тепло.

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