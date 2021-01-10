Украина Раскрыто жесткое правило выхода на пенсию и учета стажа, украинцев предупредили: "В случае зачисления..."

2021-01-10 12:30 266

 

Украинцам раскрыли, как будет учитывать стаж при работе по совместительству

Об этом информирует издание Пенсионный курьер.

Согласно законодательству, если украинцы работают где-то по совместительству, то в спецстаж будет засчитываться только работа по специальности на основном месте.

“К тому же занятость на этих работах в течение полного рабочего дня не требуется, поэтому лицо, которое работает, например, на 0,5 ставки, также имеет право на пенсию за выслугу лет. К тому же в специальный стаж засчитывается каждый месяц такой работы как полный, даже если страховой стаж за этот месяц будет неполным (в случае если заработок за этот месяц меньше минимального и по нормам действующего на то время законодательства учреждением не была осуществлена доплата до полного минимального страхового взноса)”, – решили разъяснить в "Пенсионном курьере".

Что касается назначения выплат по выслуге лет, то эту пенсию выплачивают в случае увольнения с работы, дающей право на этот вид помощи.

“В случае зачисления после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего после дня увольнения с работы”, – резюмировали в тематичесокм издании, объясняя нюансы учета спецстажа и начисления выплат.

Ранее мы рассказывали, что пенсии украинцам в 2021 году будут повышать в пять этапов, первый из которых запланирован на январь 2021 года.

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2021-01-10 12:30 266
Все статьи раздела "Украина"

Украина

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