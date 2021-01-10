Украина На Украину надвигается мощный снегопад: данные с радара погоды

2021-01-10 13:00 371

Украинцам следует готовиться к ухудшению погоды и снегопадам, которые накроют страну к 13 января.

Такие данные приводит радар погоды, на котором можно отследить изменение погодных условий на несколько дней вперед.

Судя по прогнозу синоптиков, похолодание с обильными снегопадами будет окутывать Украину с сегодняшнего дня, 10 января.

Сперва ухудшение погодных условий ожидается в южных регионах Украины и в Крыму, а к вечеру будет снежить уже в центральных и восточных областях.

К завтрашнему дню, 11 января, снежная погода охватит практически всю левобережную Украину, в том числе и Киевскую область. В Одессе ожидается до -2, в Харькове - до -9, а в Киеве - до -5.

12 января снег ожидается в центральных, северных и восточных областях, за исключением Запорожской, Сумской, Херсонской и Николаевской областей. Также на радаре показывает, что осадки возможны на Буковине и во Львовской области, а столбики термометров в Киеве опустятся до -6, а в Харькове - до -12 градусов.

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