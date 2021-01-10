Украина В 2021 году в Украине изменится пенсионный возраст

2021-01-10 13:30 322

В апреле 2021 года в Украине пройдет очередное повышение пенсионного возраста для женщин, в соответствии с которым выйти на пенсию можно будет не в 59,5, а в 60 лет. Однако требования по стажу приведут к повышению пенсионного возраста только для тех, кто его не выполнил.

Об этом говорится в законе «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Кроме того, с 2022 года будут изменены требования к стажу – для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 29 лет страхового стажа. Тем же, кому выполнить это требования не удастся, придется работать до 63 или 65 лет.

Так, в 63 года выйти на заслуженный отдых смогут украинцы, которые успеют накопить от 19 до 29 лет стажа, а в 65 лет – те, у кого будет менее 19 лет стажа, однако не меньше 15 лет.

Стоит отметить, что пенсионный возраст в Украине является одним из самых низких среди стран Европы. Во многих странах Евросоюза пенсионный возраст повышен до 63-65 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году.

С 1 января 2021 года в Украине размер минимальной зарплаты вырос до 6000 гривен, в связи с чем будут повышены социальные стандарты. Однако на фоне повышения зарплат и пенсий вырастут и тарифы на услуги ЖКХ, налоги и цены на некоторые товары.

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