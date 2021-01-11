Украина В Украине ударят морозы до -20: синоптики назвали дату похолодания

2021-01-11 17:30 1204

В Украине ударят морозы. В конце этой недели температура не будет подниматься выше трех градусов с отметкой "минус", а 20-градусные морозы ожидаются на следующей неделе.

По словам синоптиков, пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. Ночью вероятное снижение температуры до минус 20 градусов.

Метеорологи предупреждают, что следующая неделя принесет в Украину холодную воздушную массу арктического происхождения. Она постепенно снизит температуру до небольших, а затем и до сильных морозов.

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