Украина В Украине заснежит: водителей предупредили об ухудшении погодных условий

2021-01-12 17:30 105

 

Водителей предупредили об ухудшении погодных условий - в Украине в ближайшие дни заснежит и придут морозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Укравтодора.

"В ближайшие дни по всей стране ожидается изменение погодных условий: заснежит и придут морозы. 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях синоптики прогнозируют интенсивный снег - высота снежного покрова достигнет 5-15 см, при этом порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях - налипание мокрого снега и гололед, І уровень опасности - желтый. 14 января осадки прекратятся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог.

"15-16 января по всей стране ожидается снижение температуры воздуха ночью до -18 мороза, днем от -10 до -16 С. Такая погода сохранится в течение 17-18 января. Обращаем внимание водителей на необходимости проверить свое транспортное средство, а при планировании маршрутов учитывать погодные условия", - указано в сообщении.

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