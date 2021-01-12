Украина В Украине снова подорожает автогаз на АЗС: оптовые цены резко выросли

2021-01-12 22:00 84

Оптовая стоимость сжиженного газа выросла за праздничные выходные. В некоторых областях динамика цен достигла 2 400 грн/т с 24 декабря по 11 января. Об этом enkorr сообщили участники рынка.

По состоянию на 12 января стоимость ресурса на ГНС Киевской области составляла 18 600-20 000 грн/т, что на 1000-2 400 грн/т выше цен конца декабря.

В Харьковской области стоимость газа возросла на 200-400 грн – до 18 200-18 500 грн/т. В Полтавской области цены составили 18 700-18 900 грн/т. В Одессе Укртатнафта не изменила стоимость ресурса в прайсе – 19 000 грн/т. В западных регионах самовывоз торгуется уже по 19 600-20 500 грн/т.

На цену, в частности, повлиял рост стоимости ресурса на границе Украины. По словам трейдеров, динамика стоимости газа на украинской границе за праздники превысила $45/т. Это в частности вызвано скачком цен на газ в Польше.

Участники рынка также отмечают дефицит ресурса в ряде южных, западных и части восточных регионов в конце декабря-начале января.

Ряд трейдеров уже приостановили продажу ресурса в ожидании дальнейшего роста цен.

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