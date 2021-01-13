Украина Украинских водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снегопада

2021-01-13 12:37 77

Украинских водителей предупредили о резком ухудшении погодных условий.  Дороги некоторых областей страны станут опасными из-за снежного покрытия, сообщает пресс-служба Укравтодора. 

Уже сейчас снегопады наблюдаются в Житомирской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Винницкой областях. Умеренный снег - в Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской обл., где выпало до 5 см. Сильный снег - в Днепропетровской и Запорожской областях (выпало до 10 см). Снег с дождем будет в Донецкой и Запорожской (на юге) областях.

"В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на перевальных участках выпало до 2 см снега. Температура воздуха -6..-1 градус.

В "Укравтодоре" отметили, что проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. Государственные дороги чистят 844 спецмашины и 1036 рабочих. Также сообщается, что осадки в течение суток будут продолжаться в большинстве областей страны.

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