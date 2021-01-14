В Украине начали штрафовать за маску на подбородке, но накажут не нарушителя

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине начали штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у посетителей. Вступивший в силу закон четко определеяет, что защитная маска должна закрывать лицо, а не на находиться на подбородке, шее или другом месте.
Тех, кто впустит в общественный транспорт, магазин, аптеку и любое другое заведение посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут штрафовать на сумму от 3400 до 5100 грн.
Что именно будет считаться нарушением:
О каком реагировании идет речь:
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