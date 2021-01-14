Украина В Украине начали штрафовать за маску на подбородке, но накажут не нарушителя

2021-01-14 13:15 28

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине начали штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у посетителей. Вступивший в силу закон четко определеяет, что защитная маска должна закрывать лицо, а не на находиться на подбородке, шее или другом месте.

Тех, кто впустит в общественный транспорт, магазин, аптеку и любое другое заведение посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут штрафовать на сумму от 3400 до 5100 грн.

Что именно будет считаться нарушением:

допуск лиц без надетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанную любым способом отсутствие реагирования на пребывание этого лица в соответствующих местах предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты

О каком реагировании идет речь:

устное замечание о необходимости надеть маску

прекращение обслуживания

вызов представителя полиции с сообщением о правонарушении

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