Украина В Украине начали штрафовать за маску на подбородке, но накажут не нарушителя

2021-01-14 13:15 28

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине начали штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у посетителей. Вступивший в силу закон четко определеяет, что защитная маска должна закрывать лицо, а не на находиться на подбородке, шее или другом месте.

Тех, кто впустит в общественный транспорт, магазин, аптеку и любое другое заведение посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут штрафовать на сумму от 3400 до 5100 грн.

Что именно будет считаться нарушением:

  1. допуск лиц без надетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанную любым способом
  2. отсутствие реагирования на пребывание этого лица в соответствующих местах
  3. предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты

О каком реагировании идет речь:

  • устное замечание о необходимости надеть маску
  • прекращение обслуживания
  • вызов представителя полиции с сообщением о правонарушении

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Нафтогаз снижает тариф на газ для населения до 6,99 грн за куб до конца отопительного сезона 2021-01-14 11:14 175
Сегодня Новый год по юлианскому календарю - традиции и обычаи празднования 2021-01-14 09:12 105