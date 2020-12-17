За маску на бороде могут оштрафовать на 5100 грн - В Украине подорожали нарушения карантина

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает штраф для бизнеса за допуск посетителей без маски, которая бы полностью закрывала нос и рот.
Проект закона предусматривает внесение изменений в закон Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. Согласно изменениям, за допуск лица в общественные места и общественный транспорт без маски или респиратора, которые бы закрывали нос и рот, предприниматель платит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн.).
Что именно будет считаться нарушением:
Под реагированием следует понимать устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов полиции с сообщением об административном правонарушении.
Речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.
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