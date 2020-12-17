Коронавирус За маску на бороде могут оштрафовать на 5100 грн - В Украине подорожали нарушения карантина

2020-12-17 12:43 70

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает штраф для бизнеса за допуск посетителей без маски, которая бы полностью закрывала нос и рот. 

Проект закона предусматривает внесение изменений в закон Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. Согласно изменениям, за допуск лица в общественные места и общественный транспорт без маски или респиратора, которые бы закрывали нос и рот, предприниматель платит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн.).

Что именно будет считаться нарушением:

  • допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом
  • отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах
  • предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты

Под реагированием следует понимать устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов полиции с сообщением об административном правонарушении.

Речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев

2020-11-25 10:38 231

Пассажиры забили до смерти водителя автобуса за отказ в проезде без масок

2020-07-07 13:12 3072

В двух странах ввели уголовную ответственность за отсутствие защитной маски

2020-05-18 12:16 1370

видео Зеленский поручил проверить аптеки страны на наличие защитных масок

2020-04-10 10:12 2178

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число заболевших коронавирусом киевлян приближается к ста тысячам

2020-12-17 13:16 42

За маску на бороде могут оштрафовать на 5100 грн - В Украине подорожали нарушения карантина

2020-12-17 12:43 70

За сутки в Украине 12 047 новых случаев заражения, в больницы попали почти 3 тыс человек

2020-12-17 10:38 105

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале 2021 года

2020-12-17 10:12 119
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Число заболевших коронавирусом киевлян приближается к ста тысячам 2020-12-17 13:16 42
За маску на бороде могут оштрафовать на 5100 грн - В Украине подорожали нарушения карантина 2020-12-17 12:43 70
За сутки в Украине 12 047 новых случаев заражения, в больницы попали почти 3 тыс человек 2020-12-17 10:38 105
Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале 2021 года 2020-12-17 10:12 119

Лента

13:16 Число заболевших коронавирусом киевлян приближается к ста тысячам
12:43 За маску на бороде могут оштрафовать на 5100 грн - В Украине подорожали нарушения карантина
12:15 Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова и когда ждать новых выборов
видео 11:42 Хелстром over: Мистический сериал о детях серийного убийцы закрыт после первого же сезона
11:14 Кабмин упростил правила получения субсидии на услуги ЖКХ - кто и как теперь имеет право на помощь
10:38 За сутки в Украине 12 047 новых случаев заражения, в больницы попали почти 3 тыс человек
10:12 Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале 2021 года
09:37 Геннадий Кернес умер в Германии от осложнений коронавируса
09:10 Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев
08:39 Новые критерии для скорой помощи - должна приехать за 10 минут, но не ко всем