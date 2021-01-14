Украина Нафтогаз снижает тариф на газ для населения до 6,99 грн за куб до конца отопительного сезона

2021-01-14 11:14 182

В Нафтогазе сообщили, что готовы выполнить решение Кабинета министров и будут поставлять газ населению по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения отопительного сезона.

По данным пресс-служба компании, для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м.

"Также ГК Нафтогаз Украины, как поставщик, готов принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.

Напомним,  как только после Нового года стало известно о резком повышении тарифов, по стране прокатилась волна массовых протестов с перекрытиями дорог и сбором подписей. Акции прошли в Херсоне, Николаеве, Полтаве, Запорожье, Харькове, Кривом Роге и других городах. После этого президент потребовал от Кабмина в ближайшее время добиться снижения цены газа и решения вопроса с подорожанием других услуг ЖКХ.

Вскоре было принято решение о переходе на ручное управление: цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.

Что касается повышения тарифов на свет, то гражданам, использующим электроэнергию для отопления жилья предложат получить субсидии.

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