Мир В России готовятся задержать Навального

2021-01-14 16:36 56

 

В декабре Навального объявили в розыск и намерены задержать из-за "нарушением режима условного заключения".

Федеральная служба исполнения наказаний России намерена задержать оппозиционера Алексея Навального по прибытию в страну, сообщает РИА Новости в четверг, 14 января.

Сообщается, что управление ФСИН по Москве "обязано предпринять все действия" по задержанию Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Отмечается, что в декабре Навального объявили в розыск, поскольку с 24 сентября неизвестно фактическое место его нахождения.

Он будет задержан в связи со "злостным нарушением режима условного заключения".

Накануне Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января. Изначально он планировал прилететь, но позже заявил, что приедет на поезде.

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Компанию Маска обязали отозвать почти 160 тысяч электромобилей Model S и Model X 2021-01-14 11:40 119