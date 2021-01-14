Украина В Украине изменились правила оплаты медицинских услуг: подробности

2021-01-14 20:30 56

Платные услуги в сфере здравоохранения с 2021 года необходимо оплачивать через регистраторы расчетных операций (РРО) за исключениям ряда случаев.

Об этом говорится в разъяснении на сайте Государственной налоговой службы (ГФС) Украины.

При оплате в безналичной форме (со счета на счет), через банк или банковские сервисы перевода средств применение РРО не требуется.

«В случае получения семейным врачом, зарегистрированным как частный предприниматель, средств на собственный счет, применение РРО не требуется», — указала Госслужба.

В 2021 году изменятся счета для уплаты Единого социального взноса.

Поэтому налогоплательщики должны обратиться в органы Государственной налоговой службы Украины по месту регистрации, чтобы получить новые счета для уплаты ЕСВ.

Равнее мы писали, что правозащитники объяснили, на какие бесплатные медицинские услуги могут рассчитывать украинцы, заразившиеся COVID-19.

Во-первых, украинцы могут рассчитывать на помощь своего семейного врача, с которым они заключили декларацию. Именно ему в первую очередь нужно позвонить при симптомах заболевания, таких, как лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание. Врач при необходимости направит к пациенту мобильную бригаду для взятия образцов для тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

В случае подтверждения диагноза он предоставит рекомендации по самоизоляции и лечению в домашних условиях, если течение заболевания легкое. Или порекомендует обратиться в больницу, если ход заболевания тяжелый.

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