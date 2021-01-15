Украина В Украине изменились правила прекращения самоизоляции - что важно знать

2021-01-15 15:28 259

Кабмин Украины изменил правила прекращения самоизоляции тех, кто прибыл с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Как сообщает ЦОЗ Минздрава, новым постановлением предусматривается, что для противодействия распространению Covid-19 и мониторинга самоизоляции для лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий, используется электронный сервис "Дома".

Теперь самоизоляции не подлежат:

  • лица (если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19 лицом) моложе 12 лет и те, которые учатся или собираются вступить в учреждения образования
  • работники представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине

Самоизоляция прекращается в таких случаях:

  • после 14 дней (срок самоизоляции) при отсутствии симптомов
  • после получения отрицательного результата ПЦР-теста
  • после получения отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них

Услуги по тестированию экспресс-тестами на определение антигена будут бесплатными для граждан Украины.

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