Коронавирус В Норвегии после прививки вакциной Pfizer умерли более двадцати человек

2021-01-15 19:30 84

В Норвегии скончались по меньшей мере 23 человека, которым ранее сделали прививку вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств, передает "РБК".

Главврач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

"Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. Сейчас 13 из них изучают специалисты", — говорится в сообщении.

Представитель агентства Стейнар Мадсен сообщил, что все смертельные случаи среди добровольцев были зафиксированы у людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания.

По его мнению, эти случаи не вызывают особой тревоги, ведь очевидно, что любая вакцина имеет определенный фактор риска. В случае с препаратом Pfizer риски есть, но они минимальны.

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