Украина В субботу в Украине ударили морозы до -21. Спасатели предупредили, что холода задержатся

2021-01-16 12:00 63

 

В субботу, 16 января, в Украине ударили сильные морозы. В Киеве утром температура воздуха опустилась до -17 градусов, в Харькове похолодало до -15. При этом в ближайшие дни, 17-18 января, холода в Украине задержатся.

Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 16 января в Украине ожидается существенное снижение температуры: ночью до -12...-18 градусов, местами на севере до -21, днем до -10...-16 градусов. 17-18 января холодная погода сохранится", - сказано в сообщении.

В Киеве, по данным спасателей, сегодня ночью будет около -13...-18 градусов, а днем - -11...-15. Похожая ситуация будет 17 и 18 января.

"По Киевской области 16 января ожидается существенное снижение температуры: ночью до -13...-18 градусов, местами до -21, днем -11...-16 градусов. 17-18 января холодная погода сохранится", - предупредили в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, морозы 16 января охватят всю территорию страны. Теплее всего будет в южных регионах, где ночью ожидается до -12, а днем до -8 градусов.

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В Украине вступили в силу изменения в языковой закон: что нужно знать 2021-01-16 10:30 448