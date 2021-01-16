Украина Доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции: Нацбанк сообщил, чего ждать от курса валют

2021-01-16 13:00 504

 

В субботу, 16 января, доллар в Украине немного подешевеет, однако в целом гривна будет стабильна

Нацбанк представил официальный курс валют в Украине на 16 января. Согласно новым цифрам, доллар ждет незначительное падение, а вот евро напротив укрепит позиции.

Так, курс доллара опустится на одну копейку и составит 28,05 гривен.

В свою очередь, официальный курс евро вырастет на 3 копейки и достигнет 34,01 гривны.

Также известно, что на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже подскочил на 7 копеек и 16 января составит 28,14 гривен, а в покупке - 28,12 гривен. Курс евро на межбанке в продаже увеличился на 3 копейки и составил 34,04 гривен.

Стоит отметить, что аналитики ожидают, что гривна в первом полугодии 2021 года будет укрепляться.

Так, мы писали, что эксперты ждут, что курс доллара в первом квартале 2021 года пробьет психологическую отметку в 28 грн/$ и снизится до 27,6 грн/$.

Помимо этого, возобновление сотрудничества с МВФ положительно повлияет на тенденцию снижения курса доллара.

Также аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Эксперты ожидают курс доллара на уровне до 29,5 грн в 2021 году

2021-01-14 22:00 105

Доллар обвалится в ближайшее время, украинцев предупредили о новом курсе

2021-01-11 17:00 371

Что происходит с долларом и евро в начале 2021 года - точный курс валют на сегодня

2021-01-04 12:16 945

Доллар «помилует» гривну, курс валют после Нового года удивит цифрами: чего ждать украинцам

2020-12-31 20:00 273

Еще новости в разделе "Украина"

США передали Украине более 100 единиц военной техники

2021-01-16 15:00 140

В Украине водителей предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах

2021-01-16 14:30 84

Озвучены данные о повышении пенсий украинцам в январе

2021-01-16 13:30 553

Доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции: Нацбанк сообщил, чего ждать от курса валют

2021-01-16 13:00 504
Все статьи раздела "Украина"

Украина

США передали Украине более 100 единиц военной техники 2021-01-16 15:00 140
В Украине водителей предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах 2021-01-16 14:30 84
Озвучены данные о повышении пенсий украинцам в январе 2021-01-16 13:30 553
Доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции: Нацбанк сообщил, чего ждать от курса валют 2021-01-16 13:00 504