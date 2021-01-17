Украина Украинцев предупредили о новой схеме кражи денег с карты

2021-01-17 13:30 1141

Мошенники придумали новый способ похищения средств с банковской карты, при котором ее владелец может стать соучастником преступления.

Об этом пишет портал "Хвиля".

Новая схема "развода" заключается в следующем: мошенник, чаще всего женщина, звонит потенциальной жертве и начинает чуть ли не в слезах утверждать, что случайным образом перевела деньги не на ту банковскую карту. Аферист спрашивает, получил ли владелец карточки уведомление о поступлении, которое обычно приходит во время разговора.

После этого мошенник буквально умоляет вернуть средства обратно. Однако просит перевести деньги не на ту карту, с которой они были отправлены. Если человек согласится на это, он станет соучастником преступления.

Это мошенническая схема по отмыванию похищенных денег. Аферисты обманывают другого человека и выводят средства из его карты на карту того, кому звонят. Затем в телефонном разговоре просят собеседника перевести деньги уже на их счет. Таким образом, картой мошенника будет считаться та, с которой перевели средства настоящим злоумышленникам, поэтому полиции будет непросто найти их и доказать вину.

Если вам позвонил незнакомый человек с жалобой об ошибочном переводе денег и просит перевести их на другой счет, не верьте ему. Позвоните в банк, объясните ситуацию и попросите отменить операцию по поступлению средств на ваш счет. В таком случае деньги вернутся на ту карту, с которой были отправлены, то есть, обратно жертве аферистов.

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