Украина ПФУ назвал новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий

2021-01-17 14:00 84

 

Средний показатель зарплаты за ноябрь 2020 года составил 10634,72 грн.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Пенсионный фонд Украины.

"Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", — указано в сообщении.

Отметим, что средняя зарплата за октябрь была выше, чем за ноябрь. Она составляла 10887, 46 грн.

Напомним, ранее мы писали, что минимальная показатель заработной платы в Украине выше, чем в Российской Федерации и Беларуси, о чем заявил министр Кабмина Олег Немчинов. По его словам, наибольший среди трех стран рост минималки зафиксировали именно в Украине. Он сказал, что по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 27%.

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