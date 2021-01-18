Украина Украину на Крещение накроет антициклон Dragica: синоптик рассказала, где потеплеет

2021-01-18 17:00 84

Во вторник, 19 января, когда в Украине празднуют Крещение, погоду в стране будет определять антициклон Dragica.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадков на большей части территории Украины не ожидается, снег возможен только в западных областях и в Крыму.

"Морозы еще будут продолжаться… Ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, завтра днем -9-15 градусов. А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже будут ощутимы первые движения грядущего потепления, там в течение дня -4-7 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что в Киеве на Крещение будет мороз - ночью -16-19 градусов, днем -12-14 градусов. 20 января в столице немного потеплеет, а днем 21 января будет оттепель.

Плюсовая температура установится в Украине 22 января.

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