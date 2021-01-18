Украина Увеличение штрафов из-за зарплат, что задумали в Раде и кто из украинцев в зоне риска: "До 51 тысячи гривен..."

2021-01-18 20:00 1400

Украинцам анонсировали возможное введение новых штрафов

Так, в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за невыплату зарплат украинцам.

На сегодняшний день работодатель обязан выплачивать зарплату регулярно в рабочие дни, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не может превышать шестнадцать календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Но по данным Госстата, задолженность на конец 2020 года по зарплате составляет почти 4 млрд гривен.

Действующее законодательство предусматривает следующие наказания:

уголовная ответственность за безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, содеянную преднамеренно руководителем предприятия или субъектом предпринимательской деятельности;

но лицо может быть освобождено от ответственности, если до привлечения будет выплачена зарплата/стипендии.

Инициаторы законопроекта предлагают за безосновательную невыплату зарплаты увеличить сумму штрафов в 3 раза - от 1500 необлагаемых минимумов (22500 грн) до 3000 минимумов (51000 гривен) или исправительными работами на срок до 2 лет; или наказывать лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Стоит добавить, что по данным Госстата уровень средней заработной платы в Украине в ноябре вырос на 12,2%, если сравнивать с ноябрем 2019 года, при этом средняя месячная зарплата штатных работников в этот период находилась на уровне 11 987 гривен.

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