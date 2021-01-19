Политика Госохрана не впустила главу КСУ Александна Тупицкого в знание Конституционного суда

2021-01-19 11:43 126

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого госохрана сегодня не пропустила в здание Суда.

"Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины в который раз не допускают главу Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет", - сообщает отдел коммуникаций КСУ

Хотя в КСУ признают, что Тупицкий в данный момент отстранен от должности судьи указом президента, но он обязан выполнять административные функции как глава суда.

«Невыполнение административных функций Главы Суда приведет к дестабилизации работы всей институции», - сообщили в КСУ.

Сам Александр Тупицкий продолжает утверждать, что недопуск в здание суда является попыткой противоправного вмешательства в его деятельность, направленной на блокировку работы КСУ в целом.

Напомним, в декабре президент Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности на два месяца. После этого судью вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Однако Тупицкий туда не явился.

Глава КСУ заявил, что уголовное дело против него сфабриковано и не исключает, что у него найдут поддельный российский паспорт.

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