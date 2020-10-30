Украина Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в ГБР

2020-10-30 13:42 150

осбюро расследований вызвало для допроса главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Встреча назначена на 2 ноября, сообщает пресс-служба ГБР. 

"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется причастность Председателя Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", - отметил и. о. руководителя ГБР Алексей Сухачев.

По данным пресс-службы, упомянутая преступная организация влияла на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Тупицкого подозревают в участии в преступной организации, в совершенных ею преступлениях, а также в их сокрытии.

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