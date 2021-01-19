Украина Прожиточный минимум для детей повысят дважды, названы новые суммы и сроки: "Семья получит..."

2021-01-19 22:00 112

В Украине планируют снова увеличить прожиточный минимум для детей

Последний раз его повышали в декабре 2020 года, после этого сумма для детей до шести лет составляет 1921 гривну, а для детей до 18 лет - 2395 гривен. Следующее повышение украинцам следует ждать только через полгода, пишет "ТСН", оно запланировано на 1 июля.

Этим летом минимальную сумму для проживания мылышей зафиксируют на уровне 2013 гривен, а для детей постарше выплаты составят 2510 гривен. Кроме того, повысить детский прожиточный минимум собираются с 1 декабря 2021 года - до 2100 и 2618 гривен соответственно.

При этом выплаты украинцам при рождении ребенка в 2021 году не вырастут. Сейчас семья получит 10320 гривен сразу после появления малыша на света, а потом им каждый месяц будут выплачивать по 860 гривен, пока детям не исполнится три года.

Стоит напомнить, что с 1 декабря в Украине увеличили также размер помощи детям-сиротам и минимальные выплаты для безработных в декрете. Закон предусматривает для сирот до шести лет, которые находятся под опекой, выплаты в размере двух с половиной прожиточных минимумов, сейчас их размер составляет 3803 гривны, с 1 июля увеличится до 5033 гривен, с 1 декабря - до 5250 гривен. Для детей 6-18 лет аналогичные выплаты тоже будут расти и к концу 2021 года составят 6545 гривен. Если же у ребенка-сироты есть инвалидность, то ему должны выплачивать не менее трех с половиной прожиточных минимумов.

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