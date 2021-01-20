Украина Кабмин повысил зарплаты бюджетникам в Украине: сколько будут получать

2021-01-20 16:30 924

 

В среду, 21 января, Кабинет министров Украины повысил зарплаты работникам бюджетных учреждений, в частности учителям.

Журналисты рассказали все, что известно на данный момент.

Согласно документу, с 1 января 2021 года должностные оклады работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы будут рассчитывать, исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны.

В настоящее время должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

"Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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