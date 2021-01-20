Украина "Евробляхерам" пришел конец, копы получили новые полномочия: "По всей Украине..."

2021-01-20 17:00 1456

Сотрудники Национальной полиции теперь могут наказывать владельцев машин с "евробляхами" прямо на месте

Ранее полицейские могли останавливать авто с иностранными номерами только за нарушение ПДД, а выписывать штрафы за просроченные сроки ввоза могли лишь таможенники, которые при этом не имеют права тормозить водителей на дорогах. Теперь же, пишет "Сегодня", Нацполиция получила доступ к электронной базе данных фискальной службы и может проверять самостоятельно проверять статус авто.

С новыми полномочиями копы смогут штрафовать владельцев "евроблях" прямо на месте остановки. Систему уже тестируют в Харьковской области и планируют вскоре запустить ее по всей Украине. Полицейские должны останавливать транспортные средства для проверки, если получили данные о нарушениях, но могут тормознуть и по собственной инициативе.

Согласно действующему законодательству, штраф полагается за управление нерастаможенным автомобилем с иностранной регистрацией (номерами), если он вовремя не покинул территорию Украины, наказывают также водителей "евроблях", если машину в страну пригнал другой человек. За первое нарушение штраф составляет 8,5 тысяч гривен, за повторное сумма увеличивается до 17 тысяч гривен, могут также лишить водительских прав на год и забрать транспорт на штрафстоянку.

На месте правонарушения оформляется квитанция по ч.8 ст.121 КУоАП, а штраф накладывается судом в установленном порядке. При этом конфискованный автомобиль можно забрать только после соответствующего разрешения суда.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире