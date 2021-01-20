Украина В Украине ожидается резкое потепление

2021-01-20 18:00 224

 

С четверга, 21 января, сильные морозы в Украине отступят и придет потепление. В некоторых регионах днем прогнозируют до 8 градусов тепла. Снег завтра еще будет идти в четырех областях.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, потеплеет завтра почти во всех областях, при этом сохранится переменная облачность.

Так, 21 января на западе температура воздуха днем составит +1+7, а ночью -1-8.

На юге Украины ожидается +4+7 градусов днем, а ночью от 0 до -9. Также отступят морозы и в центральных областях - днем прогнозируют от -6 до +1, но ночью холод вернется. Градусник покажет от -9 до -17.

На востоке страны днем будет -4..-10 градусов, а ночью снова похолодает до -24.

В Киеве в четверг переменная облачность, днем -1..+1, а ночью -9..-11 градусов.

В то же время снег завтра будет идти в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам в Украине: сколько будут получать

2021-01-20 16:30 938

Стала известна дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса

2021-01-20 08:10 1148

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

2021-01-19 20:30 182

Украинцам массово рассылают платежки с подвохом, суммы стали еще больше: "Что скрывается за новым тарифом"

2021-01-19 16:05 19670

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине ожидается резкое потепление

2021-01-20 18:00 224

"Евробляхерам" пришел конец, копы получили новые полномочия: "По всей Украине..."

2021-01-20 17:00 1463

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам в Украине: сколько будут получать

2021-01-20 16:30 938

Умер украинский дизайнер, создававший образы для Лободы, Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер

2021-01-20 14:41 91
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине ожидается резкое потепление 2021-01-20 18:00 224
"Евробляхерам" пришел конец, копы получили новые полномочия: "По всей Украине..." 2021-01-20 17:00 1463
Кабмин повысил зарплаты бюджетникам в Украине: сколько будут получать 2021-01-20 16:30 938
Умер украинский дизайнер, создававший образы для Лободы, Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер 2021-01-20 14:41 91