Украина В Украине ожидается резкое потепление

2021-01-20 18:00 224

С четверга, 21 января, сильные морозы в Украине отступят и придет потепление. В некоторых регионах днем прогнозируют до 8 градусов тепла. Снег завтра еще будет идти в четырех областях.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, потеплеет завтра почти во всех областях, при этом сохранится переменная облачность.

Так, 21 января на западе температура воздуха днем составит +1+7, а ночью -1-8.

На юге Украины ожидается +4+7 градусов днем, а ночью от 0 до -9. Также отступят морозы и в центральных областях - днем прогнозируют от -6 до +1, но ночью холод вернется. Градусник покажет от -9 до -17.

На востоке страны днем будет -4..-10 градусов, а ночью снова похолодает до -24.

В Киеве в четверг переменная облачность, днем -1..+1, а ночью -9..-11 градусов.

В то же время снег завтра будет идти в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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