Украина Ученые назвали алкоголь, бокал которого заменит час работы в спортзале

2021-01-20 21:30 154

 

Новейшее исследование Университета Альберты (University of Alberta, Канада) утверждает, что 1 бокал красного вина по эффективности может быть приравнен к целому часу занятий в тренажёрном зале, пишет Риа-Мелитополь.

Оказывается, всё дело в том, что содержащийся в вине ресвератрол (обладающий противоопухолевым, противовоспалительным, понижающим уровень сахара в крови, кардиопротекторным и другими положительными эффектами) способен взбодрить организм так же эффективно, как час занятий физическими упражнениями.

Согласно руководителю исследования Джейсону Дайку, это позволит держать себя в тонусе тем людям, которые не в состоянии посещать тренажерный зал. Ресвератрол, повышая количество сердечных сокращений, укрепляет сердце и делает мышцы сильнее и выносливее.

"Конечно, все мы не раз слышали о "здоровой" привычке выпивать бокал красного вина во время ужина, но большинство из нас никогда особенно не задумывались над тем, что это в действительности значит", – сообщает исследование.

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