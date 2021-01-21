Украина НБУ предупредил украинцев о скором росте цен, что подорожает больше всего: "В первом полугодии..."

2021-01-21 16:41 1183

НБУ готовятся к ускорению инфляции и росту цен на популярные товары в 2021 году

Регулятор выдал новый прогноз роста инфляции и повысил показатель с 6,5% до 7%. Пресс-служба Национального банка предупредила украинцев о колебаниях цен в материале, размещенном на официальном сайте.

С начала эпидемии рост цен сдерживало подешевение энергоносителей и снижение спроса на самые важные товары и услуги по всему миру, но в конце 2020 года быстрое восстановление мировой экономики и увеличение спроса привели к подорожанию и восстановлению инфляции, которая продолжит расти в 2021-м.

"Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур", - сообщает Нацбанк. - "Возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии".

Согласно официальному прогнозу, после сбора нового урожая продовольственная инфляция замедлится, а в конце года сойдет на нет влияние cкудной базы сравнения для некоторых товаров, что тоже сыграет на руку потребителям и замедлит повышение цен, в том числе и на продукты питания.

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