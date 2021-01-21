Украина В Украине выросли штрафы за нарушение КЗоТ

2021-01-21 17:30 154

Повышение уровня минимальной зарплаты повлекло за собой и увеличение штрафов за нарушение трудового законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Гоструда в полтавской области.

Так для юридических и физических лиц предусмотрены такие штрафы:

Допуск нового сотрудника к работе без оформления, оформление на неполное рабочее время, при том, если фактически он работает полное время, выплата зарплаты без уплаты налогов и ЕСВ: с 1 января 2021 года обойдется нарушителю в 60 тысяч гривен, а с 1 декабря 2021 года – 65 тысяч гривен. Единщикам-работодателям 1-3 группы при первом нарушении грозит только предупреждение, а вот при повторном нарушении в течение 2 лет – с 1 января штраф в размере 180 тысяч гривен, а с 1 декабря – 195 тысяч гривен.

За нарушение сроков выплаты зарплаты более, чем на месяц, выплата не в полном объеме грозит штраф – с 1 января 18 тысяч гривен, 1 декабря 19,5 тысяч гривен.

За несоблюдение минимальных госгарантий – с 1 января – 12 тысяч гривен, с 1 декабря – 13 тысяч гривен.

За несоблюдение установленных гарантий и льгот сотрудникам, предусмотренных законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — с 1января — 24 тысяч гривен, с 1 декабря — 26 тысяч гривен.

Если работодатель не допустит к проверке по вопросам трудового законодательств, а также будет препятствовать при его проведении, то ему грозит с 1января штраф в размере 18 тысяч гривен, с 1 декабря 19,5 тысяч гривен.

Если работодатель не допустит к проверке по вопросам неоформленных работников неполной занятости и неполной уплаты ЕСВ и налогов — с 1 января — 96 тысяч гривен, с 1 декабря — 104 тысячи гривен.

За нарушение других требований трудового законодательства с января — 6000 гривен, с 1 января — 6500 гривен, за повторное нарушение в течение года с 1 января — 12 тысяч гривен, с 1 декабря — 13 тысяч гривен.

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