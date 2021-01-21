Украина В Украине планируют утвердить новые правила военной службы: детали

2021-01-21 20:30 133

 

Народным депутатам рекомендуют утвердить новые правила военной службы. Соответствующий проект закона №3553 предлагает принять во втором чтении комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Закон предлагает провести реформу в военных комиссариатах и ​​превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Документом предусмотрено создать учет по резервистам, в частности, они должны посещать центры комплектации регулярно, а за нарушение требования им полагается штраф.

Также планируется установить штрафы за нарушение мобилизационной подготовки и умышленную порчу или потерю военно-учетных документов.

Этот закон предлагает ряд соответствующих изменений в Кодекс законов о труде, Жилищный кодекс Украинской ССР, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также в 35 законов.

«По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции», - говорится в сообщении.

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