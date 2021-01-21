Украина "Евробляхи" предлагают растаможить по специальной формуле: в Раде готовят новые правила

2021-01-21 21:30 315

 

В Украине 21 декабря комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.

Об этом сообщают активисты движения "Доступное авто" на своей странице Facebook. Информацию о том, что на комитете рассмотрели новые правила растаможки, также подтвердил глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Основные положения:

  • только для так называемых "евроблях", ввезенных в 31.12.2020;

  • срок действия закона – 180 дней с момента принятия;

  • одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)

  • авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше;

  • 8500 грн "добровольного взноса";

  • авто можно будет просто вывезти его за пределы Украины, уплатив 8500 грн.

Стоимость растаможки:

  • Пошлина – ноль;

  • Акциз – новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;

  • НДС 20% насчитывается на акциз, а не на стоимость авто.

"В ближайшее время законопроект будет зарегистрирован и продолжится его рассмотрение народными депутатами. Судя по тяжести принятия решения в комитете, поддержки в зале может быть недостаточно", – отметили активисты.

Вопрос "евроблях" в Украине должен был решиться сразу после принятия законопроектов Нины Южаниной (с новыми акцизами и высокими штрафами за нарушения). Прошло почти два года, а ситуация не изменилась. По стране ездят сотни тысяч машин на еврономерах, платить за растаможку они не собираются, а полиция со своими функциями не справляется: "еврономера" остаются безнаказанными.

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