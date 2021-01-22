Украина Январский локдаун в Украине: В Кабмине озвучили первые результаты усиления карантина

2021-01-22 12:43 105

Январский усиленный карантин в Украине помог сдержать эпидемию COVID-19, уверены в Кабмине. Благодаря введенным на 16 дней ограничениям сейчас в стране наблюдается заметное снижения числа новых случаев заражения.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире ТВ.

При этом полная оценка эффективности жесткого карантина будет дана Минздравом на следующей неделе, уточнил Немчинов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине немного больше 5 тысяч новых случаев COVID-19. Активнее всего коронавирус распространяется в Киеве, Запорожской и Львовской областях.

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