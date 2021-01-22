Коронавирус В Нидерландах задержали группу туристов с фальшивыми тестами на коронавирус

2021-01-22 18:31 56

В аэропорту Схипхол возле Амстердама в Нидерландах задержали девять туристов, предъявивших ложный тест на коронавирус.

"В аэропорту Схипхол были задержаны девять людей, которые имели ложный отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщает NOS.

Как выяснилось, двое мужчин и семь женщин от 30 до 75 лет хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко. Теперь правоохранители начали следствие.

Напомним, ранее в ЕС договорились о взаимном признании тестов ПЦР. Такое решение должно облегчить перемещение внутри Евросоюза, отслеживание контактов и лечение зараженных.

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