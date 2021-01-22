Коронавирус В Нидерландах задержали группу туристов с фальшивыми тестами на коронавирус

2021-01-22 18:31 56

В аэропорту Схипхол возле Амстердама в Нидерландах задержали девять туристов, предъявивших ложный тест на коронавирус. 

"В аэропорту Схипхол были задержаны девять людей, которые имели ложный отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщает NOS.

Как выяснилось, двое мужчин и семь женщин от 30 до 75 лет хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко. Теперь правоохранители начали следствие.

Напомним, ранее в ЕС договорились о взаимном признании тестов ПЦР. Такое решение должно облегчить перемещение внутри Евросоюза, отслеживание контактов и лечение зараженных.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Нидерландах задержали группу туристов с фальшивыми тестами на коронавирус

2021-01-22 18:31 56

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac - что показали клинические испытания препарата

2021-01-22 13:45 308

В Германии обнаружили принципиально новый штамм китайского коронавируса

2021-01-22 12:15 196

Умирающему от Covid-19 пациенту врачи подали большой бокал пива

2021-01-22 11:12 2114
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Нидерландах задержали группу туристов с фальшивыми тестами на коронавирус 2021-01-22 18:31 56
Китайская вакцина от коронавируса Sinovac - что показали клинические испытания препарата 2021-01-22 13:45 308
В Германии обнаружили принципиально новый штамм китайского коронавируса 2021-01-22 12:15 196
Умирающему от Covid-19 пациенту врачи подали большой бокал пива 2021-01-22 11:12 2114