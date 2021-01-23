Украина Перерасчет пенсий в Украине, для кого с марта 2021 года начнется новая жизнь: "Повышение коснется..."

2021-01-23 14:00 189

Ежегодно пенсии в Украине пересматривают и пересчитывают

В марте 2021 года планируется проведение современного пересчета пенсий и поднять их на 11%. Повышение коснется около 10 миллионов человек.

Однако повышение получат не все категории пенсионеров, а часть пенсионеров получит незначительное повышение.

Повышение пенсий не коснется тех, кто получал минимальную или меньше средней заработной платы. Кроме того, повышение не коснется украинцев, которые имеют существенные прибавки к пенсиям.

Тех, кто получает пенсии по специальному закону тоже не получат пенсии. Размер пенсии по данной формуле получается меньше, чем установленная законом минимальная. Такие пенсионеры получают не менее 1712 гривен в месяц.

Однако, если такую пенсию умножить на 11%, то сумма все равно будет ниже минимальной и поэтому таким пенсионерам в марте 2021 года прибавки не будет.

Также ранее сообщалось, что в соответствии с пенсионной реформой, вторая пенсия для украинцев будет накапливаться без привлечения дополнительных выплат от работников или работодателя: 2% будет отчисляться из суммы действующих выплат по НДФЛ и 2% – из ЕСВ.

При этом, вторая пенсия будет отличаться от основной тем, что ее сумма сможет расти, так как деньги можно будет инвестировать в частные фонды.

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