Украина Без счетчиков придется платить больше: откуда в платежках дикие цифры

2021-01-23 14:30 70

В декабре прошлого года некоторые жители столицы получили платежки за тепло с пятизначными суммами. Фото "коммунальных страшилок" быстро распространились в Сети, и кое-кто поспешил заявить, что такого не может быть, и что это фейк. Однако в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" рассказали, что такие суммы вполне реальны, и объяснили их происхождение.

Все дело - в счетчиках

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что такие начисления появились в платежках за тепло жителей новостроек столицы, у которых в квартире нет индивидуальных счетчиков тепла.

Их соседи, у которых такие счетчики есть, оказались в более выигрышном положении. Они оплачивают полученные Гигакалории по счетчику плюс дополнительно рассчитанные сумы за обогрев мест общего пользования (МОП).

При этом жильцам без счетчиков оплата начисляется иначе. Берутся показания общедомового счетчика тепла, от которого отнимаются показания всех индивидуальных счетчиков и также затраты на обогрев МОП, которые они оплатили. Оставшееся количество тепла умножают на тариф на тепло и делят пропорционально между всеми квартирами, не оснащенными индивидуальными счетчиками. Так и получаются баснословные суммы в платежках за тепло.

В "Киевтеплоэнерго" также приводят в пример несколько столичных многоквартирных домов, жителям которых пришлось пить корвалол из-за полученных платежек на тепло. В частности, в доме №31 по улице Ахматовой в 90% квартир установлены индивидуальные счетчики тепла. Поэтому оставшимся 10% квартир приходится "отдуваться" за всех. Так, в одну из квартир принесли платежку за тепло на сумму 12 тысяч гривен. Еще в одно жилище, на улице Драгоманова, 31Б, также попал счет к оплате размером почти в 11 тысяч. Конечно, обе эти квартиры не малогабаритные: у одной площадь 98,6 квадратных метра, у другой – 102.

Поэтому жильцам таких домов все же советуют обзавестись индивидуальными счетчиками тепла. Лучше потратиться один раз, чем потом каждый месяц отдавать за тепло целую среднюю зарплату.

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