Украина На Украину надвигается похолодание и снег: названы области, где будут сильные метели

2021-01-25 17:00 336

 

После потепления, охватившего Украину после сильных морозов, в страну снова идет похолодание.

Об этом в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, во вторник, 26 января, ожидается 0 +3 градуса, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла. Самая теплая погода сохранится на востоке, юге Украины и на Днепропетровщине. Однако в Одесской области во вторник будет прохладно.

Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", - резюмировала Диденко.

Как предупредили в ГСЧС Украины, 26 января прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях ожидается снег и метель.

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - сказано в предупреждении.

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