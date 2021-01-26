В приложении "Дия" с апреля появятся новые сервисы: что изменится

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" с апреля появятся шесть новых сервисов. В частности, можно будет получить электронную подпись, строительные, а также административные услуги.
Об этом Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в сервисе "Дия ID", пользователи смогут получить электронную подпись за несколько шагов. Следовательно, украинцы смогут с помощью смартфона подписывать документы, а также получать финансовые и административные услуги.
Также появится услуга смены места регистрации. Пользователи смогут онлайн регистрировать или отменять регистрацию места жительства.
Планируется, что с апреля станет доступной услуга по информированию о начале выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
Кроме того, станет доступной автоматическая регистрация бизнеса онлайн, в частности, регистрация ФОП без участия регулятора.
Среди других услуг, которые появятся, Федоров назвал электронный больничный и перенос в "Дия" услуг Кабинета налогоплательщика.
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