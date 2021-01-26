Коронавирус Беременным и подросткам не советуют прививаться от Covid вакциной Moderna

2021-01-26 20:00 63

Moderna эффективна примерно на 94% в плане защиты от коронавируса

Американская вакцина от коронавируса Moderna не рекомендуется для использования беременным женщинам и всем, кто младше 18 лет. Об этом свидетельствуют рекомендации группы экспертов ВОЗ.

Отмечается, что этот препарат не должны принимать люди с тяжелой аллергией на какой-либо компонент вакцины. Также использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам, но если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна.

Указано, что кормящих грудью тоже можно прививать и прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.

До получения результатов дальнейших исследований вакцину нельзя вводить подросткам (лицам младше 18 лет). Вместе с этим препарат безопасен и эффективен для людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек. А людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.

Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 94% в плане защиты от коронавируса, начиная с 14 дней после первой дозы. При этом известные мутации не снижают эффективность вакцины. А по словам разработчиков препарата, эффект защиты от вируса продлится не менее года.

В ВОЗ заявили, что даже после массовой вакцинации от коронавируса остается большой риск распространения инфекции.

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