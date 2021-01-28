Украина В Украину прорвался снежный шторм - спасатели объявили "красный" уровень опасности

2021-01-28 09:38 98

Сегодня, 28 января, в центральных и южных областях спасатели объявили "красный" и "оранжевый" уровни опасности в связи со снежным штормом. 

Как сообщает ГосЧС, ухудшение погодных условий может привести к нарушению или прекращению движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения населенных пунктов.

"Красный" уровень опасности объявили в Одесской и Николаевской областях. Там ожидается сильный снегопад.

"Прирост снежного покрова 30-40 см, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, "красный")", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области из-за сильного снега спасатели объявили "оранжевый" уровень опасности. Ожидается налипание мокрого снега, а прирост снежного покрова составляет 20-30 см.

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Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины 2021-01-28 10:39 91
В Украину прорвался снежный шторм - спасатели объявили "красный" уровень опасности 2021-01-28 09:38 98