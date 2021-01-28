Украина Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины

2021-01-28 10:39 91

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались жители 143 населенных пунктов в 4 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Напомним, вчера в Украине были сильные порывы ветра, дождь и мокрый снег, поэтому сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

"Остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская – 113, Кировоградская – 19, Черкасская – 10 и Запорожская – 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сегодня ситуация может усложниться еще больше. В центральных и южных областях спасатели объявили "красный" и "оранжевый" уровни опасности в связи со снежным штормом. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению работы транспорта, а также к отключению энергоснабжения населенных пунктов в этих регионах. 

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2021-01-28 10:39 91
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Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины 2021-01-28 10:39 91