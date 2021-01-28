Рада приняла закон о начале массовой вакцинации украинцев - Кабмин сможет регистрировать препараты

Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон запуске вакцинации от коронавируса в Украине. За проект №4613 проголосовали 318 нардепов.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.
Новый закон необходим для регистрации вакцин в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.
Новый закон дет право Кабмину сроком на год регистрировать вакцины при таких условиях:
При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.
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