Коронавирус Рада приняла закон о начале массовой вакцинации украинцев - Кабмин сможет регистрировать препараты

2021-01-28 12:14 98

Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон запуске вакцинации от коронавируса в Украине. За проект №4613 проголосовали 318 нардепов.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

 Новый закон необходим для регистрации вакцин в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Новый закон  дет право Кабмину сроком на год регистрировать вакцины при таких условиях:

  • имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний
  • разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения
  • известна потенциальная польза лекарственного средства
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

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