Коронавирус Рада приняла закон о начале массовой вакцинации украинцев - Кабмин сможет регистрировать препараты

2021-01-28 12:14 98

Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон запуске вакцинации от коронавируса в Украине. За проект №4613 проголосовали 318 нардепов.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

Новый закон необходим для регистрации вакцин в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Новый закон дет право Кабмину сроком на год регистрировать вакцины при таких условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения

известна потенциальная польза лекарственного средства

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

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